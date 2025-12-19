Путин заявил о взятии Красного Лимана в ближайшее время

Российские войска возьмут под контроль Красный Лиман в самое ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».

«Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время. 50% города уже под нашим контролем. Бои идут уже под Константиновском. Очень важным событием было взятие нами Красноармейска», — сказал он.

По его словам, со взятием Северска для российских войск открылись возможности движения к Славянску.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

