Путин назвал главные укрепрайоны Украины в зоне СВО

Славянск, Краматорск и Константиновка являются главными укрепрайонами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на прямой линии.

«Киевский режим тогда уже выстроил, десять лет построил практически укрепрайон в агломерациях Славинска или Славянска, Краматорск, Константиновка, это вот главные упрепрайоны», — заявил он.

По его словам, после того, как российские войска отбили Курскую область, стратегическая инициатива в зоне спецоперации перешла в руки российских Вооруженных сил.

До этого Путин заявлял, что командующим группировками российских войск необходимо продолжить выполнение задач СВО в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом. По его словам, действия российской армии не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Ранее Путин заявил о взятии Красного Лимана в ближайшее время.