Раскрыто наиболее вероятное решение ЦБ по ключевой ставке

Экономист Твердохлеб: ЦБ снизит ключевую ставку максимум на 0,5 пп
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

На сегодняшнем заседании Центробанк может оставить ключевую ставку без изменений, а если решение о снижении все-таки будет принято, то оно не превысит 0,5 процентных пункта. Такой прогноз в беседе с Общественной Службой Новостей озвучил доктор экономических наук, заслуженный экономист России Юрий Твердохлеб.

Эксперт подтвердил общую тенденцию на снижение жесткости денежно-кредитной политики, на фоне чего не исключил очередное небольшое понижение ставки. Однако с учетом, что заседание проводится в конце года, вероятен и другой исход, считает он.

«Не исключено, что в конце года они решат оставить ставку без изменений — хотя бы для того, чтобы посмотреть, как в начале следующего года будет вести себя экономика. Поэтому мой прогноз — 50 на 50: либо будет очень незначительное снижение, либо оставят без изменений», — отметил экономист.

В любом случае можно не ждать понижения более, чем на один процент, убежден Твердохлеб. В целом в экономике наблюдается охлаждение, поэтому у регулятора есть основания стимулировать ее с помощью более доступных кредитов, то есть понижение ставки. Поэтому на ближайшее время тренд на снижение продолжится, но с учетом рисков инфляции останется осторожным, заключил эксперт.

Напомним, на предыдущем заседании, в октябре, Банк России снизил ставку с 17% до 16,5% годовых. При снижении ключевой ставки снижаются проценты по кредитам, растет доходность по вкладам, для бизнеса появляются больше возможностей для инвестиций. Однако от этих мер может усилиться инфляция.

В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до 15,5%.

