Путин заявил, что Россия видит сигналы Украины к диалогу

Россия видит «определенные сигналы» украинской стороны к диалогу о мирном урегулировании. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Все-таки мы видим и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог», — сказал российский лидер.

Однако вместе с тем, по словам Путина, Москва не видит готовности Украины к началу переговорного процесса. Конфликт на Украине начался после государственного переворота в Киеве, сказал российский глава.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

