Песков рассказал, сколько обращений граждан поступили на прямую линию с Путиным

Песков: почти три миллиона обращений граждан поступили на прямую линию

Почти три миллиона обращений граждан поступили на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе выступления перед началом мероприятия, трансляцию ведет телеканал «Россия 1».

«Мы собрали за две недели почти 3 миллиона обращений граждан», — заявил он.

До этого в пресс-службе Кремля сообщили, что по данным на 11:30 по московскому времени, обращений было более 2,6 млн.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

