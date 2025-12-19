Президент России Владимир Путин сообщил, что только что получил доклад начальника генштаба о ситуации на фронте. Об этом он сказал на прямой линии.

По словам главы государства, после того как российские силы вышибли противника с Курской земли, инициатива перешла в руки ВС России.

19 декабря стало известно, что Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, подразделения группировки российских войск «Запад» выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Новоплатоновки в Харьковской области. Военнослужащие группировки «Восток», в свою очередь, взяли под контроль Варваровку в Запорожской области, а также Герасимовку и Песчаное в Днепропетровской области.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее российские бойцы сорвали попытки ВСУ подойти к Купянску в Харьковской области.