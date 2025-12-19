Власти готовят программу финансового оздоровления РЖД в связи с долгами

Российские власти запланировали масштабную программу улучшения финансового положения ОАО »РЖД» в связи с триллионными долгами перевозчика. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с протоколом совещания у первого вице-премьера Дениса Мантурова , на котором обсуждались финансовый план и инвестпрограмма монополии на 2026 год.

В этих целях рассматриваются такие способы, как реструктуризация долга, сокращение операционных расходов (минимум на 73,6 млрд) и продажа активов, включая площади Moscow Towers в «Москва-Сити» и другое непрофильное имущество, (за счет этого планируют получить минимум 8,5 млрд рублей) а также Федеральную грузовую компанию (ФГК). Помимо этого, РЖД прорабатывает вопрос перевода управленческого персонала из Москвы в другие российские регионы на горизонте пяти лет.

К 30 июня 2025 года чистый финансовый долг РЖД достиг 3,36 трлн рублей, включая 1,8 трлн рублей краткосрочной задолженности.

В октябре в РЖД сообщили, что финансовые результаты компании за девять месяцев 2025 года показали убыток более 4 млрд рублей.

Ранее суд закрыл дело о хищении 330 млн рублей бывшим вице-президентом РЖД.