В Сирии боевики обстреляли из «Града» военный аэродром

Боевики вооруженных террористических группировок открыли огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» по военному аэродрому в сирийском городе Хама, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский военный источник.

По его данным, в результате обстрела один из боевых самолетов получил незначительные повреждения, погибших нет.

Реклама

«Два реактивных 122 мм снаряда разорвались на территории военного аэродрома в Хама. Обошлось без жертв», — сообщил источник в сирийской армии.

Ранее сообщалось, что террористы выпустили реактивные снаряды из систем залпового огня по сирийскому населенному пункту Махарда, который расположен в провинции Хама.