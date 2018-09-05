Косачев: Россия обеспокоена действиями США на Ближнем Востоке

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что российская сторона обеспокоена действиями правительства США в ближневосточном регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, новый план США по ближневосточному урегулированию не вызывает большого доверия.

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Он также добавил, что в России с настороженностью наблюдают за новым планом США.

Косачев подчеркнул, что признание Иерусалима столицей Израиля является одним из «непродуманных решений» США на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Ирана может ожидать крах из-за действий его администрации.