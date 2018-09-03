Порошенко сделал заявление о возможном введении военного положения в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко выступил с заявлением о том, что власти страны не будут вводить военное положение в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Для меня было очень непростым решением принять это решение, еще и защитить его перед парламентом, что нет, мы не вводим военное положение, потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета», — сказал Порошенко.

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Глава государства заявил об этом в ходе встречи со школьниками, которая прошла в Киеве. Он также подчеркнул, что доверяет украинскому народу и уверен в возможности пройти военные испытания без введения ограничений демократии.

Ранее сообщалось, что Порошенко внес в Раду проект поправок в конституцию о курсе в ЕС и НАТО.