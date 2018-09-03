В Афганистане ликвидировали лидера отделения ИГ

В Афганистане в результате удара сил США был ликвидирован лидер отделения террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщается на сайте миссии НАТО «Решительная поддержка».

«Силы США совершили удар против лидера отделения группировки ИГ, 25 августа», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, удар был произведен в провинции Нангархар.

При этом в результате атаки лидер группировки был убит.

Ранее СМИ сообщили, что на востоке Афганистана местные вооруженные силы ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.