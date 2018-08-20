В России стартовала масштабная проверка боеготовности

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о проведении внезапной проверки боеготовности в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации, передает РИА «Новости».

Отмечается, что внезапная проверка боеготовности на восточном стратегическом направлении продлится пять дней с 20 по 25 августа.

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Проверка началась в преддверии масштабных учений «Восток-2018» по указанию Владимира Путина.

«Сегодня с 05.00 мск в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС России в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности», — сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что маневры учений «Восток-2018» станут беспрецедентным по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии.