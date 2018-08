Волкер обвинил Россию в затягивании конфликта в Донбассе

Курт Волкер, специальный представитель Госдепа США по Украине, заявил, что Россия блокирует мониторинговые миссии на границе России и Украины, что приводит к затягиванию военного конфликта в Донбассе. Об этом он написал в своем твиттере.

Волкер поделился в своем аккаунте видео, которое опубликовало ОБСЕ 10 августа. По его словам, на нем запечатлено, как российский военный транспорт якобы пересекает границу Украины и России.

«Это еще один способ, которым Россия сознательно пользуется, чтобы затянуть конфликт и поддержать столкновения на востоке Украины», — заявил Волкер.

По его словам, российская сторона так действует, несмотря на «международные усилия» по возвращению мира на Украину.

Ранее Волкер заявлял, что для успешной реинтеграции Донбасса необходимо видеть ее перспективу и рассматривать население, проживающее на этих территориях, как украинских граждан.

Here is footage from @OSCE_SMM of convoys of trucks illegally entering and exiting Ukraine from Russia. As a reminder, Russia has blocked an effective border monitoring mission and its forces routinely prevent the SMM from visiting the border. https://t.co/uXC1D6qmCK