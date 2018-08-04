В сирийский город Эр-Растан вернулись 1,5 тысячи беженцев

Член комитета управления сирийского города Эр-Растан Эйдман Касиер заявил, что около 1,5 тысяч человек вернулись в свои дома после освобождения города от террористов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, до прихода боевиков в городе жили 10 тысяч человек.

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Он также добавил, что в настоящее время город нуждается в восстановлении.

Касиер подчеркнул, что в 70% домов «невозможно жить».

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что на юго-западе Сирии был ликвидирован «последний оплот» террористической организации «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.