В сирийский город Эр-Растан вернулись 1,5 тысячи беженцев
Член комитета управления сирийского города Эр-Растан Эйдман Касиер заявил, что около 1,5 тысяч человек вернулись в свои дома после освобождения города от террористов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, до прихода боевиков в городе жили 10 тысяч человек.
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Он также добавил, что в настоящее время город нуждается в восстановлении.
Касиер подчеркнул, что в 70% домов «невозможно жить».
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что на юго-западе Сирии был ликвидирован «последний оплот» террористической организации «Исламское государство».
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.