КНДР начала работы по демонтажу на полигоне Сохэ

В Северной Корее приступили к демонтажу ключевых объектов на полигоне Сохэ, на котором осуществлялись испытания ракетных двигателей, передает Reuters со ссылкой на доклад исследовательской группы при университете им. Джонса Хопкинса.

Согласно имеющейся информации, осуществляется демонтаж здания, использовавшегося для сборки ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания баллистических ракет.

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«Так как эти объекты, как считается, играют важную роль в развитии технологий для программы межконтинентальной баллистической ракеты Севера, данные усилия [по демонтажу] представляют собой значительные меры со стороны Северной Кореи по установлению доверия», — подчеркивается в документе.

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