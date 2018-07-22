Сирийская Латакия приняла около миллиона беженцев из других стран и Сирии
К настоящему времени сирийская провинция Латакия приняла около 1 млн беженцев из других провинций и стран, передает РИА «Новости» сообщение губернатора провинции Ибрагима Худера Ал-Салема.
«Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживает около 1 млн человек», — сказал Худер Ал-Салем.
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По его словам, в Латакии для беженцев работают учреждения здравоохранения, а школы обучают детей. Также в провинцию возвращаются те, кто жил здесь ранее, но вынужден был бежать из-за боевых действий на севере региона.
Ранее сообщалось, что Израиль по просьбе США эвакуировал из Сирии членов местной НКО. Отмечалось, что члены сирийской «гражданской организации» были эвакуированы из-за непосредственной угрозы их жизням.