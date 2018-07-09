Армения усилит боевое дежурство на границе войсками полиции

Министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил о планах усилить боевое дежурство на границе страны за счет сил сотрудников войск полиции страны, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что войска полиции относятся к другому роду вооруженных сил. Сейчас возникла необходимость привлечь их к осуществлению боевого дежурства», — сказал Тоноян.

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Он также отметил, что такая необходимость возникла в результате проработки внутри ведомства «интересных решений по организации боевого дежурства».

Войска полиции были сформированы из состава бывших внутренних войск страны 26 лет назад. В их обязанности входит обеспечение государственной и общественной безопасности Армении.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения обсудят карабахский конфликт в Брюсселе.