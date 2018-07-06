На крейсере «Аврора» открыли православный храм

Православный храм открылся на крейсере «Аврора», одном из символов Октябрьской революции, который в октябре 1917 года холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

«На крейсере «Аврора» начал работу православный корабельный храм, упраздненный в 1917 году», — говорится в сообщении.

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Храм, восстановленный по архивным фотографиям и чертежам, расположен в центральной части корабля над световым люком. Иконы размещены на раздвижном иконостасе.

«Также установлены предметы церковной утвари и необходимые принадлежности. В церковные праздники и выходные дни на крейсере будут проводиться богослужения и литургии», — отметили в пресс-службе.

Бронепалубный крейсер первого ранга «Аврора» является памятником российского кораблестроения, истории военного флота и событий революции 1917 года.