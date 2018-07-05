Боевики бросили тонны боеприпасов и оружие в сирийской провинции Дераа

Боевики незаконных вооруженных формирований бросили сотни единиц вооружения и тонны боеприпасов в сирийской провинции Дераа. Об этом рассказал сирийский генерал Изар Исмаил, передает РИА «Новости».

Уточняется, что боевики покинули территорию несколькими днями ранее. Вся оставленная техника и оружие собраны в городе Изра в 30 км от административного центра провинции

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По словам Исмаила, террористы бросили оружие, технику и боеприпасы в ходе отступления. Речь идет о трех танка Т-62, нескольких БМП и двух зенитных установках. Кроме того, террористы оставили различные автоматы, гранатометы и пулеметы, а также около 1,3 тыс. ящиков с патронами.

Помимо этого, были найдены продуктовые наборы и аптечки происхождением из США.