В Сирии 11 населенных пунктов добровольно перешли под контроль властей

На юге Сирии 11 населенных пунктов добровольно перешли под контроль сирийских властей. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что поселения, которые контролировались отрядами Сирийской свободной армии (ССА), перешли на сторону властей после отражения наступления боевиков «Джебхат ан-Нусры».

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В сообщении говорится, что отряды ССА присоединились к подразделениям правительственных войск для проведения совместных операций против террористов «Исламского государства» и «ан-Нусры».

Центр примирения также уточнил, что организовал доставку гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных районов.

Ранее сообщалось, что отряды «Сирийской свободной армии» перешли на сторону правительства Сирии.

«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.