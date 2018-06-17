В Сирии более 320 беженцев вернулись в свои дома

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что за сутки более 320 человек вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточная Гута. Об этом сообщается в фейсбуке Минобороны России.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулся 211 человек, в Восточную Гуту — 118 человек», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей.

В ведомстве также добавили, что российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь семи сирийцам.

Ранее сообщалось, что более 100 человек вернулись в свои дома в провинции Хомс.