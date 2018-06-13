США возобновили полеты F-15 после крушения у берегов Японии

Военно-воздушные силы (ВВС) США, которые базируются в Японии, возобновили полеты истребителей F-15, прерванные после крушения такого самолета в понедельник, 11 июня, передает РИА «Новости» сообщение агентства Kyodo.

Ранее сообщалось, что американский истребитель F-15 потерпел крушение у берегов Японии. Отмечалось, что пилот сумел катапультироваться, его нашли и госпитализировали экстренные службы Японии. В твиттере авиабазы Кадэна позднее заявили, что жизни пилота ничего не угрожает.

Власти Японии требовали от США прекратить полеты самолета, пока не будет установлена причина падения F-15. Представители авиабазы заявили, что все истребители прошли дополнительную проверку и безопасны для продолжения тренировок. Что послужило причиной крушения F-15 в понедельник не уточняется.