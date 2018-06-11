В МИД Украины назвали три условия достижения мира в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем твиттере, что для достижения мира в Донбассе необходимо выполнение трех условий.

«Все СМИ говорят о [будущей встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в] Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождения наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом — это путь к миру [на востоке Украины]», — написал Климкин.

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В другом посте глава МИДа подчеркнул, что сегодня в Донбассе есть украинские земля и граждане, однако нет Украины. Он также призвал Киев исправить данную ситуацию.

Ранее сообщалось, что Климкин разослал главам МИД письма с просьбой «давить на Россию».