Организация «Талибан» объявила о перемирии на Ураза-Байрам

Исламское движение «Талибан» объявило о трехдневном перемирии на время исламского праздника Ураза-Байрам, передает РИА «Новости» сообщение агентства Pajhwok.

«Талибан» также анонсировал перемирие во время предстоящих трех дней Ураза-Байрама», — сообщили в агентстве.

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Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил о перемирии с талибами. По его словам, перемирие начнет действовать с 27 дня священного для мусульман месяца Рамадана, 11 июня, до 19 июня. Он подчеркнул, что перемирие является шансом для «Талибана» понять, что их «кампания насилия» вредит народу Афганистана.

Организация «Талибан» признана Верховным Судом России террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.