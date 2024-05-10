Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Японская фармкомпания потеряла $24 млн из-за скандала с пищевыми добавками

Японская Kobayashi Pharmaceutical понесла $24 млн убытков из-за скандала с БАД

close
100%
Depositphotos

Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical потеряла десятки миллионов долларов из-за скандала с БАД. Убытки составили в $24 млн, следует из отчета компании.

«Убытки связаны с отзывом продукции, а также с другими потерями, имеющими отношение к указанному случаю», — говорится в сообщении.

Проблемы возникли с пищевыми добавками Kobayashi Pharmaceutical с красным рисом кодзи. После их употребления 1344 человека обратились в медучреждения с жалобами на здоровье, из них 250 были госпитализированы.

Компания полностью остановила продажи БАДов с использованием риса кодзи. Также отзывать свою продукцию с этим ингредиентом в составе начал ряд других японских компаний.

Красный рис кодзи производят путем добавления специального вида плесени. Его активно используют во многих азиатских странах при производстве соевого соуса, рисового уксуса, саке и ряда другой продукции.

На днях сообщалось, что британская AstraZeneca начала отзывать свою вакцину от COVID-19 на фоне судебной тяжбы.

Ранее AstraZeneca признала, что ее вакцина может привести к тромбозу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами