Японская фармкомпания потеряла $24 млн из-за скандала с пищевыми добавками

Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical потеряла десятки миллионов долларов из-за скандала с БАД. Убытки составили в $24 млн, следует из отчета компании.

«Убытки связаны с отзывом продукции, а также с другими потерями, имеющими отношение к указанному случаю», — говорится в сообщении.

Проблемы возникли с пищевыми добавками Kobayashi Pharmaceutical с красным рисом кодзи. После их употребления 1344 человека обратились в медучреждения с жалобами на здоровье, из них 250 были госпитализированы.

Компания полностью остановила продажи БАДов с использованием риса кодзи. Также отзывать свою продукцию с этим ингредиентом в составе начал ряд других японских компаний.

Красный рис кодзи производят путем добавления специального вида плесени. Его активно используют во многих азиатских странах при производстве соевого соуса, рисового уксуса, саке и ряда другой продукции.

На днях сообщалось, что британская AstraZeneca начала отзывать свою вакцину от COVID-19 на фоне судебной тяжбы.

Ранее AstraZeneca признала, что ее вакцина может привести к тромбозу.