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«Всегда бабоньки плакали»: Аллегрова о своем творчестве и мазохизме

Певица Ирина Аллегрова сравнила песни про неразделенную любовь с мазохизмом

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Максим Блинов/РИА Новости

Певица Ирина Аллегрова стала гостем шоу на канале «Россия-1», куда пришел лишившийся отца в зоне СВО 11-летний мальчик Егор.

В рамках шоу артистка исполнила собственную песню «Он — моя часть», посвятив ее женам военных, которые в данный момент воюют в зоне СВО. Артистка выразила мнение, что прослушивание таких песен может сравниться с мазохизмом, ведь лирический текст нередко вызывает у женщин слезы.

«Я не знаю, как это называется — садизм, мазохизм, но знаю, что так легче. Всегда бабоньки плакали под мои песни с какой-то там несложившейся любовью, а в данный момент я хочу, чтобы они выплакались. И может быть, станет легче. Вот с таким настроением я сейчас пойду ее петь», — отметила Аллегрова.

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