Экс-тренер сборной России: странно брать игроков только из СКА

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о составе национальной команды, назвав странным, что национальная команда преимущественно набирается из игроков петербургского СКА, передает LiveResult.ru.

«Жаль, что нас отстранили от международных игр. Сборной России приходится сейчас работать на перспективу. Но брать игроков только из СКА... Мне кажется это странным», — сказал Быков.

6 мая в рамках Большого тура состоялся хоккейный матч между «Россией 25» и национальной командой Белоруссии.

Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счетом 4:0.

В составе «России 25» точными бросками отметились Захар Бардаков, Максим Соркин, а также Арсений Грицюк, который оформил дубль.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее флаги России и Белоруссии запретили на чемпионате мира по хоккею.