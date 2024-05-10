Десятерых подростков обвинили в групповом изнасиловании сверстницы

В Бельгии полиция устанавливает обстоятельства группового изнасилования 14-летней девочки, на школьницу напали друзья ее возлюбленного. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в начале апреля во время пасхальных каникул, по версии следствия, главным подозреваемым в изнасиловании стал 14-летний бойфренд школьницы.

Подросток заманил подругу в парк, позвонил своим друзьям и предложил им изнасиловать девочку. Школьники, самому младшему из которых 11 лет, снимали происходящее на телефоны и выкладывали в соцсети.

По предварительной информации, пострадавшая была изнасилована несколько раз, арестованы 10 подозреваемых. Имена пострадавшей и злоумышленников, а также обстоятельства дела не разглашаются в интересах несовершеннолетних участников судебного процесса.

До этого сообщалось, что на испанском курорте Бенидорм британская туристка дважды подверглась групповому изнасилованию за одну ночь. Молодая женщина вышла из бара в состоянии алкогольного опьянения, на улице туристка познакомилась с мужчинами. Трое новых знакомых предложили ей прогуляться, компания зашла на футбольный стадион, где приятели набросились на женщину и изнасиловали. Спустя еще четыре часа злоумышленники снова напали на жертву и надругались над ней. На следующий день пострадавшая обратилась в полицию, она рассказала, что плохо помнит произошедшее, потому что была сильно пьяна.

Ранее молодежная банда насиловала 12-летнюю девочку в течение нескольких месяцев.