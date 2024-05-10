На Украине сотрудники ТЦК заинтересовались певцом Монатиком

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) и украинская полиция заинтересовались певцом Дмитрием Монатиком (Monatik). Об этом сообщает издание «Политика страны».

Сотрудники ТЦК и полиции остановили Монатика на улице Крещатик в центре Киева. Очевидцы рассказали, что у 38-летнего артиста проверили документы.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. В стране с февраля 2022 года введен режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация, последний раз их срок действия продлевался в феврале 2024 года.

Накануне на Украине мобилизовали одного из основных игроков футбольной клуба «Хуст» Николая Сираша. Он был мобилизован утром 7 мая на городском вокзале Хуста.

Известно, что футболисту 25 лет, и по закону он пока не подлежит мобилизации. В клубе «Хуст» заявили, что «чемпионат Украины на грани срыва, поскольку «команды отказываются ехать в Хуст из-за действий Хустского ТЦК».

Ранее Стас Ярушин отрекся от участия в реалити-шоу после скандала на «Звездах в Африке».