Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сотрудники ТЦК заинтересовались певцом Монатиком

В Киеве сотрудники ТЦК и полиция проверили документы у певца Монатика

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) и украинская полиция заинтересовались певцом Дмитрием Монатиком (Monatik). Об этом сообщает издание «Политика страны».

Сотрудники ТЦК и полиции остановили Монатика на улице Крещатик в центре Киева. Очевидцы рассказали, что у 38-летнего артиста проверили документы.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. В стране с февраля 2022 года введен режим военного положения и проводится всеобщая мобилизация, последний раз их срок действия продлевался в феврале 2024 года.

Накануне на Украине мобилизовали одного из основных игроков футбольной клуба «Хуст» Николая Сираша. Он был мобилизован утром 7 мая на городском вокзале Хуста.

Известно, что футболисту 25 лет, и по закону он пока не подлежит мобилизации. В клубе «Хуст» заявили, что «чемпионат Украины на грани срыва, поскольку «команды отказываются ехать в Хуст из-за действий Хустского ТЦК».

Ранее Стас Ярушин отрекся от участия в реалити-шоу после скандала на «Звездах в Африке».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами