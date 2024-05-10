Путин на встрече с Мишустиным назвал главные цели

Президент РФ Владимир Путин на встрече с и.о. премьер-министра и кандидатом на пост главы нового правительства Михаилом Мишустиным заявил, что главное — это стремление к реализации национальных целей. Об этом пишет ТАСС.

«Мы с вами вместе и с коллегами из правительства формулировали национальные цели развития, это, конечно, главное, к чему мы должны стремиться — к реализации этих целей по всем направлениям», — сказал Путин.

Президент объяснил свой выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра тем, что правительство под его руководством многое сделало в сложных условиях.

Правительство РФ во главе с Мишустиным сложило полномочия по указу главы государства 7 мая. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по российскому законодательству, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

В тот же день Путин подписал новый майский указ — «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В частности, перед властями поставлена задача увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и снизить уровень бедности ниже 7% к 2030 году.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.