Емельяненко объяснил, нужно ли ехать на Олимпиаду без флага и гимна

Прославленный боец смешанного стиля, четырехкратный чемпион мира по самбо Федор Емельяненко высказался об ограничениях для российских спортсменов, которые хотят принять участие в Олимпийских играх. В интервью «Газете.ru» он выразил мнение, что им не стоит выступать на соревнованиях такого масштаба без государственных флага и гимна.

«Насколько я знаю, россиян там будет очень мало. Конечно, будем следить за нашими ребятами, если их не отстранят. А вообще, наверное, надо было принимать единое решение о том, ехать или не ехать на Олимпиаду. И если бы решили не ехать, то нужно было оказывать поддержку внутри страны нашим олимпийцам, которые за это боролись. Без родины и флага, без гимна не стоит ездить на такие соревнования. Но необходимо со стороны государства поддержать спортсменов, которые всю жизнь кладут ради прославления страны», — считает Емельяненко.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Ранее Емельяненко похвалил ММА-промоушены за отношение к россиянам.