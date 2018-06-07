Журнал The National Interest оценил боеготовность пехоты КНДР.

После Корейской войны КНДР переняла опыт Советского союза в разработке пехотного оружия.

Один из самых первых вариантов такого оружия, который до сих пор находится в эксплуатации, это автомат «Тип 58» — калька китайского производства с советского АК-47.

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«Тип-58» был выпущен в период между 1958 и 1968 годами. В общей сложности было произведено 800 тыс. единиц оружия. Следующий северокорейский автомат «Тип-68» был создан в 1968 году по образцу АКМ (автомат Калашникова модернизированный).

Основным оружием армейских формирований КНДР является автомат «Тип 88», который аналогичен советскому АК-74. Также вооруженными силами КНДР используется ручной пулемет «Тип 73» по аналогу советского пулемета ПКМ.

Между тем, пехота и спецназ в КНДР приобретают все большее значение, однако сможет ли КНДР с такой небольшой экономикой вооружить своих пехотинцев наравне с тем, как это делают американские и южнокорейские коллеги — остается вопросом, констатирует автор издания.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Китая может направить истребитель для сопровождения самолета лидера КНДР Ким Чен Ына на пути в Сингапур для встречи с президентом США Дональдом Трампом.