В Ленобласти произошел взрыв на военном полигоне

На военном полигоне в Ленинградской области произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«Шестого июня… на военном полигоне в Ленинградской области в результате детонации неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, получили ранения нижних конечностей двое военнослужащих одной из воинских частей округа», — говорится в сообщении.

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В настоящее время пострадавшим оказывается помощь, их жизни ничего не угрожает. Командование воинской части проводит проверку после инцидента.

В свою очередь в администрации Кингисепского района Ленинградской области уточнили, что взрыв произошел на военном полигоне «Туганы».

В 2017 году при взрыве боеприпаса в Забайкалье двое военных погибли и пятеро пострадали.