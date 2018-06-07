Помпео и Джонсон обсудили борьбу с ИГ

Министры иностранных дел США и Великобритании, Майк Помпео и Борис Джонсон, обсудили гуманитарную ситуацию в Йемене и борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), передает РИА «Новости» слова официального представителя Госдепа Хизер Науэрт.

«Госсекретарь Помпео говорил с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном сегодня. Они обсудили ряд глобальных вопросов, в том числе нашу совместную борьбу с ИГ, а также гуманитарную ситуацию в Йемене», — сказала Науэрт.

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Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и правительственные войска.

Ранее Помпео рассказал о борьбе США с тиранией после Второй мировой.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.