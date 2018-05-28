Министр обороны Израиля встретится с Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу встретится со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны Израиля.

Отмечается, что Шойгу пригласил Либермана посетить Москву, однако неизвестно, что именно будет обсуждаться на встрече.

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Ранее стало известно, что Шойгу провел в Ташкенте встречу с министром обороны Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым. В ходе переговоров обсуждались вопросы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Также ранее сообщалось, что глава Минобороны России проведет стратегическое заседание ведомства.