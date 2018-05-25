Захарова указала на неточности и нестыковки в деле о крушении MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нидерландская сторона проигнорировала документы, которые были предоставлены российской стороной.

«Так, по запросу нидерландской стороны Россия рассекретила и передала следствию технические и конструкторские данные ракет системы «Бук». Также по запросу были предоставлены результаты натурного эксперимента, выполненного производителем этого типа ракет АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Тем не менее эти материалы были проигнорированы в финальном докладе Совета по вопросам безопасности Нидерландов о технических причинах крушения рейса МН17, а сам он изобиловал нестыковками и неточностями», — говорится в ее официальном комментарии.

Она также отметила, что российская сторона указывала следователям на эти недостатки, однако замечания не были учтены.