Стал известен претендент на должность замминистра обороны России
Как стало известно «Газете.Ru», на должность заместителя министра обороны России, отвечающего за взаимодействие с оборонной промышленностью, может быть выдвинут Алексей Криворучко, генеральный директор и крупнейший частный акционер АО «Концерн «Калашников».
Среди других претендентов его шансы занять эту должность оцениваются как наиболее вероятные.
«Эта кандидатура рассматривается как №1. Указ, вероятнее всего, будет подписан в ближайшее время», — сообщил «Газете.Ru» источник, близкий к военному ведомству.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу проведет в пятницу, 25 мая, заседание Минобороны, на котором будет обсуждаться деятельность Воздушно-космических сил Российской Федерации, а также Центрального и Восточного военных округов до 2020 года.