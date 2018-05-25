Стал известен претендент на должность замминистра обороны России

Как стало известно «Газете.Ru», на должность заместителя министра обороны России, отвечающего за взаимодействие с оборонной промышленностью, может быть выдвинут Алексей Криворучко, генеральный директор и крупнейший частный акционер АО «Концерн «Калашников».

Среди других претендентов его шансы занять эту должность оцениваются как наиболее вероятные.

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«Эта кандидатура рассматривается как №1. Указ, вероятнее всего, будет подписан в ближайшее время», — сообщил «Газете.Ru» источник, близкий к военному ведомству.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу проведет в пятницу, 25 мая, заседание Минобороны, на котором будет обсуждаться деятельность Воздушно-космических сил Российской Федерации, а также Центрального и Восточного военных округов до 2020 года.