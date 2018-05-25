Путин ответил на вопрос о сбившей MH17 ракете

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума ответил на вопрос одного из журналистов о том, принадлежала ли России ракета, которой был сбит малайзийский Boeing над территорией Украины, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, конечно. Повторяю там несколько версий, в том числе, и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

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Он также отметил, что Россия не может доверять результатам расследования, так как не принимала участия в экспертизах.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с пленарной сессии форума, где выступают президенты России и Франции, премьер Японии, зампредседателя КНР и глава МВФ.