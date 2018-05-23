Армия Израиля подтвердила информацию об ударе по сектору Газа

Армия Израиля в твиттере заявила о нанесении авиаудара по позициям ХАМАС в секторе Газа.

«ВВС Израиля нанесли удары по подземной инфраструктуре ХАМАС в северной части сектора Газа, а также по двум дополнительным военным объектам, принадлежащим военно-морским силам ХАМАС», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, удары были нанесены в ответ на поджог военного поста на территории Израиля.

Ранее СМИ сообщили, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позициям «морской полиции» ХАМАС в секторе Газа.

Как отмечалось, Израиль нанес авиаудар по нескольким военным объектам ХАМАС и по порту в секторе Газа.