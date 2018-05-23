КНДР утвердила список южнокорейских журналистов

Власти Северной Кореи утвердили список журналистов из Южной Кореи, которые будут присутствовать на закрытии ядерного полигона «Пунгери». Об этом сообщает «Ренхап».

Как отмечается, до этого КНДР несколько раз отклоняла список южнокорейских журналистов.

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Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находятся иностранные журналисты, совершил посадку в аэропорту Кальма, расположенном около северокорейского города Вонсан.

При этом представители прессы отправятся на полигон «Пунгери» 23 мая, если погодные условия будут благоприятными.

22 мая КНДР в третий раз не утвердила список южнокорейских журналистов.