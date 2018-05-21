В ДНР прокомментировали сообщения о танковом наступлении ВСУ

Источник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что танкового наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Горловки нет, передает РИА «Новости».

«Никакого танкового наступления под Горловкой нет», — сказал источник.

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Он отметил, что ситуация в этом районе остается сложной, украинские военные постоянно ведут обстрелы из тяжелого вооружения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ВСУ пошли в танковое наступление под Горловкой. Также ранее сообщалось, что на подконтрольной правительству Украины территории под Луганском рядом с патрулями СММ ОБСЕ произошел взрыв «неопределенного происхождения». Отмечается, что до этого неподалеку миссия зафиксировала зенитную установку.