Точечная мутация в геноме бактерии сделала ее разрушительницей мозга

Точечная мутация в геноме болезнетворной бактерии сделала ее способной проникать в головной мозг и вызывать воспаление его оболочек, то есть менингит. Это показало исследование, опубликованное в журнале iScience.

Биологи изучили штамм пневмококка (Streptococcus pneumoniae), выделенный из образцов пациентов с менингитом. Оказалось, что у бактерии была мутация, которая привела к замене одной аминокислоты в составе белка пневмолизина. Это усилило его способность повреждать нервные клетки мозга. Эта особенность отличала штамм от менее болезнетворных.

Открытие механизма проникновения пневмококка в мозг поможет найти средства лечения менингита, 70% выживших после которого живут с постоянными неврологическими нарушениями, включая двигательные, умственные, слуховые, зрительные и психические расстройства.

До этого ученые создали капли в нос для доставки лекарств в головной мозг. Они успешно протестировали систему на мышах с менингитом.

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