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В Совфеде отреагировали на предложение США начать переговоры по Украине по Уставу ООН

Сенатор Джабаров подверг критике предложение США начать переговоры по Уставу ООН

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Нина Зотина/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал предложение госсекретаря США Энтони Блинкена обсудить украинский конфликт в соответствии с принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН.

По словам члена Совфеда, он не помнит, когда последний раз Соединенные Штаты действовали в соответствии с нормами международного права. В связи с этим сенатор обратил внимание, что они поставляют оружие и продолжают разжигать этот конфликт. Если бы американцы хотели мира, то давно перестали осуществлять такие поставили и заставили Украину сложить оружие или начать переговоры с Российской Федерацией как минимум.

«Они же этого не предлагают. Они предлагают продолжить войну и при этом говорят, что Россия должна действовать в соответствии с нормами международного права», — добавил сенатор.

До этого Блинкен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, отметил желание США видеть готовность России «к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН». Среди них он выделил суверенитет, территориальную целостность и независимость. По мнению госсекретаря, «в случае их надлежащего подтверждения» должна быть принята соответствующая резолюция.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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