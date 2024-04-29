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Победитель турнира «Большого шлема» дал прогнозы на матчи Хачанова и Котова

Экс-теннисист Ольховский: Хачанов уверенно играет и должен пройти Коболли

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Issei Kato/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы российских теннисистов Павла Котова и Карена Хачанова в поединках третьего круга в мужском одиночном разряде на «Мастерсе» в Мадриде против итальянцев Янника Синнера и Флавио Коболли соответственно, заявив, что в следующий круг из двоих должен пройти Хачанов.

«Синнер – явный фаворит, это понятно. Здесь Павлу будет тяжело, очень тяжело. Но что он уже прошел два круга – очень хороший результат в Мадриде. А Хачанов все-таки фаворит матча. Он очень уверенно играет и, я надеюсь, пройдет этот круг», — подчеркнул Хачанов.

Занимающий второе место в мировом рейтинге АТР 22-летний Синнер еще никогда не играл с 25-летней 72-й ракеткой мира Котовым. Ни разу не встречались и 21-летни Коболли, занимающий 64-е место в рейтинге АТР, а также 17-й теннисист планеты 27-летний Хачанов. В четвертом круге победители противостояний Синнера с Котовым и Коболли с Хачановым сыграют между собой.

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