В Грузии заявили, что страну используют как «пушечное мясо» против РФ

Основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили на митинге в Тбилиси заявил, что сторонники глобальной партии войны используют Грузию и Украину в качестве пушечного мяса против России. Его слова приводит ТАСС.

«Для них Грузия и Украина имеют цену пушечного мяса. Они сначала в 2008 году столкнули Грузию с Россией, а уже в 2014 и 2022 году поставили в еще более тяжелое положение Украину», — сказал Иванишвили.

По его словам, главной причиной агрессии глобальной партии войны в отношении Грузии является то, что страну, «несмотря на большие усилия, не смогли превратить во второй фронт».

До этого стало известно, что митинг в поддержку законопроекта об иностранных агентах проходит возле здания парламента Грузии. На проспекте Руставели в столице республики собрались несколько тысяч человек. Организатором мероприятия выступает правящая в стране партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Ранее в Грузии усомнились в необходимости вступать в Европейский союз (ЕС).