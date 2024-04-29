Германия передала Украине дополнительную бронетехнику

ФРГ передала новый пакет военной помощи Украине, в который вошли, кроме прочего, 10 боевых машин пехоты (БМП) Marder с боеприпасами, а также снаряды для танков Leopard 2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию правительства Германии.

Также в пакет вошла система противовоздушной обороны Skynex, ракеты для имеющихся у Киева систем ПВО IRIS-T SLM, а также около 30 тысяч боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Кроме того, Украине передали 7,5 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

В понедельник, 29 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал недостаточным обещанный Киеву объем поставок систем ПВО и снарядов к ним. По словам Столтенберга, усилия альянса сосредоточены на поиске систем ПВО Patriot для Киева. 29 апреля генеральный секретарь НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом. 25 апреля Белый дом назвал средства ПВО приоритетом в вопросе оборонных поставок Украине.

Ранее Боррель назвал дату первых поставок снарядов Украине в рамках чешской инициативы.