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В МИД РФ ответили на призыв Блинкена к России о переговорах по Украине

Захарова: Москва уже подтверждала готовность к переговорам по Украине

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что необходимо обсудить украинский конфликт в соответствии с принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН.

Она напомнила, что Россия подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах в 2022 году. Дипломат также отметила, что РФ еще до этого продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности и их закрепление в виде резолюции Совета Безопасности ООН.

По словам Захаровой, именно Соединенные Штаты заставили президента Украины Владимира Зеленского запретить Киеву вести переговоры с Москвой. Она также выразила мнение, что Блинкен не желает вспоминать «о том, что именно союзники США — Франция и Германия — будучи членами Нормандского формата, намеренно проигнорировали международно-правовое решение украинского кризиса».

До этого Блинкен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде, отметил желание США видеть готовность России «к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН». Среди них он выделил суверенитет, территориальную целостность и независимость, сообщает kp.ru.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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