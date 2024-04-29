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«Спартаку» предложили позвать Романцева на пост тренера

Тренер Тарханов: на пост тренера «Спартака» надо возвращать Романцева

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Тренер Александр Тарханов заявил, что на пост наставника московского «Спартака» надо возвратить Олега Романцева, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» должен спартаковец тренировать, всю жизнь так было. Я согласен с Юрием Семиным, надо Олега Ивановича Романцева в «Спартак» возвращать. Карпин есть, но он тренирует «Ростов». Есть Черчесов, Шалимов, Аленичев», — сказал Тарханов.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Спартак» в предыдущем туре обыграл столичный «Локомотив» со счетом 3:2. Красно-белые идут на четвертом месте, имея в активе 42 балла.

Ранее стал известен фаворит битвы за чемпионство в РПЛ после поражений «Зенита».

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