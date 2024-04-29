В парламенте Британии признали неэффективность антироссийских санкций

Председатель специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила, что введенные против РФ санкции не работают. Об этом пишет газета Financial Times.

Общаясь с журналистами, парламентарий обратила внимание на прогноз Международного валютного фонда (МВФ) на 2024 год. Из него следует, что в текущем году российская экономика станет одной из сильнейших в мире.

«Существует единодушное мнение, что санкции не работают в соответствии с их указанной целью — вызвать настоящие проблемы для экономики РФ», — подчеркнула законодатель.

Она добавила, что со временем появляется все больше способов обхода этих рестрикций.

Кроме того, Болдуин оценила эффективность одной из основных антироссийских санкций — потолка цен на нефть. По ее словам, на данном этапе предпринятая США мера «работает не особо эффективно».

22 апреля МВФ обнародовал новый прогноз роста российской экономики на 2024 год. В документе отмечалось, что в текущем году этот показатель составит 3,2%.

Позже в фонде заявили, что РФ останется шестой страной в мире по доле в глобальной экономике как минимум до 2029 года. До этого специалисты прогнозировали выход государства из ТОП-6 в соответствующем рейтинге к 2027 году.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что западные страны не готовы признать провал антироссийских санкций.