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В США предупредили Украину о серьезных последствиях ударов РФ

Госдеп: Украина к зиме столкнется с серьезными последствиями ударов России

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Kevin Lamarque/Reuters

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким предупредила Украину, что та столкнется в сфере энергетики к зиме с серьезными последствиями ударов России. Так она прокомментировала удары РФ по объектам энергетической инфраструктуры украинского государства, сообщает ТАСС.

«Мы можем ожидать, что некоторые последствия этого окажутся более ярко выраженными по мере продвижения к зиме. Мы этого сейчас в полной мере не видим, потому что наслаждаемся погодой весны, лета. Но будет плохо. Нам следует быть к этому готовыми», — сказала представитель американского внешнеполитического ведомства, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

По ее словам, в ответ на это и в ожидании новых ударов Соединенные Штаты ищут средства противовоздушной оборон (ПВО) для Киева. Вашингтон просит партнеров «посмотреть еще раз, чтобы проверить, что у нас имеется в плане перехватчиков, пусковых установок, станций радиолокационного слежения», а также «всего другого, что можно перепрофилировать» для удовлетворения неотложной потребности Украины в противовоздушной обороне», добавила дипломат.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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